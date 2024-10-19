Галактионов: «Это хороший урок для нас»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Было преимущество у «Локомотива». В первом тайме сопернику ничего не позволили создать. Но в итоге поражение с сухим счетом. Почему так получилось?

- Мы сыграли сегодня ниже своих возможностей. Это хороший урок для нас, сейчас надо правильно понять ошибки, но очевидно, и сейчас команде об этом сказали, что так играть нельзя. Мы должны были переломить ход игры. Во втором тайме были более нацеленными и заряженными, но, к сожалению, этого не произошло.

- Это скорее какая-то эмоциональная расслабленность?

- Посмотрим. В любом случае, когда ты действуешь правильно на поле, эмоциональная составляющая уходит, и должно быть качество. Но, к сожалению, очень много барка в передачах, ошибок, которые не позволяли нам довести до логического завершения в штрафной площади.

- Насколько пауза в чемпионате и отъезд сборников повлияли на эту ситуацию?

- Как видите, наверное, не очень хороший отрезок, который сбил нас немного с темпа и ритма, теперь надо заново все набирать и смотреть. Но очень надеемся, что те настройки, что у нас были, остались, они есть. Безусловно, мы их будем дальше развивать, потому что в любом случае те наработки, которые у нас были, они никуда не делись. Команде сейчас об этом сказали, что надо правильно оценить ситуацию и двигаться вперед.

- Замена Батракова в концовке связана только с сегодняшней игрой, или держали уже в уме матч против Петербурга и потенциальную четвертую желтую?

- В большей степени удаления, потому что не дай бог Баринов, Самошнкиов и Батраков, все такие мелкие моменты, которые были, хотелось их убрать. И замена Батракова была связана с тем, чтобы не нарваться на лишнюю карточку.

- Было ощущение, что у Сильянова сегодня была немного другая роль. Он часто играл в атаку, его место занимал Баринов, или это ситуативная история?

- У них были определенные задания при начале и развитии атаки, когда надо вскрывать фланг. Подготовительные фазы были достаточно неплохими, но остроты не хватало.