Станкович: «Сказал Барко, что нехорошо пинать бутылки, мы сами во всём виноваты, а не они»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поведал о том, что сказал полузащитнику Эсекьелю Барко после замены в игре с «Краснодаром».

Встреча 12-го чемпионата России завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:3. Барко провел на поле 83 минуты и не отметился голевыми действиями. После замены аргентинец по пути к своему креслу пнул ящик с водой.

— Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики, бутылки. Мы сами во всем виноваты, а не они, — приводит слова Станковича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний Барко принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.