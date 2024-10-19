В ворота «Краснодара» не назначают пенальти уже полтора года

В субботу «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» со счётом 3:0. Команда Мурада Мусаева продолжает лидировать в Российской премьер-лиге, имея красивый ноль в графе поражений.

Специалисты из Opta обратили внимание на интересный момент – в ворота «Краснодара» в Премьер-лиге уже полтора года не назначались пенальти. Серия без пенальти в ворота «быков» в чемпионате России составляет уже 48 матчей.

В последний раз в ворота «Краснодара» был назначен пенальти в 24-м туре сезона 2022/2023, когда «быки», что интересно, играли против «Спартака».

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».