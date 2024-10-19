​Непомнящий: «У «Краснодара» есть игра»

В двенадцатом туре российского чемпионата поражение потерпел московский «Спартак», команда Деяна Станковича крупно проиграла лидеру турнирной таблицы - «Краснодару». Бывший тренер камерунской сборной в ходе чемпионата мира 1990 года, Валерий Непомнящий, считает, что гости, что называется, по делу обыграли именитый московский клуб.

- По составу «Спартак» никак не уступает «Краснодару», но у «быков» более стабильная игра. Все лидеры в оптимальной форме, поэтому домашнее преимущество «Спартака» нивелировалось тем, что у «Краснодара» есть игра, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с нижегородским «Пари НН».