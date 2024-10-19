Николич объяснил свой синяк под глазом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прибыл на игру Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» с фингалом. Сам сербский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Синяк? Произошёл рабочий момент на тренировке. Ничего страшного, бывает», - слова Николича приводит «Матч ТВ».

Следить за матчем двенадцатого тура российского чемпионата между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда смогла набрать 20 очков.