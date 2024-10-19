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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич объяснил свой синяк под глазом

19 Октября 2024 • 19:22 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
0:0
ЦСКА Москва
1 5.20 X 3.50 2 1.80
перерыв

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прибыл на игру Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» с фингалом. Сам сербский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Синяк? Произошёл рабочий момент на тренировке. Ничего страшного, бывает», - слова Николича приводит «Матч ТВ».

Следить за матчем двенадцатого тура российского чемпионата между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда смогла набрать 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
19 Октября 2024 в 19:57
ай ничё се ево жинка атутюжыла с крыками - ты тока а сибе думаешь.. ска-ти-на.. ежали тренировка это то о чем мы думаим, то не саветуим накрываца адиялам. .А-ха-ха-ха! )))
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