«Ничего личного» — Станкович объяснил, почему Зиньковский пропустил игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о том, почему вингер команды Антон Зиньковский пропустил матч против «Краснодара».

«У нас здоровы все кроме Чернова, а заявка ограничена. Это был тренерский выбор. К Антону ничего личного», — приводит слова сербского тренера «Чемпионат».

Напомним, встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупным поражением «Спартака» от «Краснодара» со счетом 0:3.

«Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице, имея отставание от лидера чемпионата в 11 очков.

Следующим соперником команды Станковича станет «Пари НН».