«Краснодар» выиграл пять последних матчей РПЛ против команд из Москвы

В субботу вечером «Краснодар» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Спартаком». Команда Мурада Мусаева победила на «Лукойл Арене», причём крупно – со счётом 3:0. Как следствие, победная серия «быков» в матчах против команд из Москвы в Премьер-лиге достигла пяти матчей. В рамках это серии результаты краснодарцев были такими:

«Краснодар» - «Динамо» 1:0;

«Краснодар» - ЦСКА 2:1;

«Динамо» - «Краснодар» 0:1;

«Локомотив» - «Краснодар» 0:3;

«Спартак» - «Краснодар» 0:3.

Как видим, в этих пяти матчах «Краснодар» пропустил всего лишь один гол.

В следующий раз «Краснодар» сыграет в РПЛ против команды из Москвы уже 1 декабря – снова против «Спартака».