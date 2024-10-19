​Кечинов: «Спартаку» будет трудно бороться за титул»

В двенадцатом туре российского чемпионата поражение потерпел московский «Спартак», команда Деяна Станковича крупно проиграла лидеру турнирной таблицы - «Краснодару». Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов впечатлён игрой «быков», а вот по поводу «Спартака» опасается, что теперь команда выбыла из борьбы за чемпионский титул.

- Игра «Краснодара» сейчас очень впечатляет. Считаю, что он по праву находится на первом месте. Игра у команды очень яркая и сбалансированная. А «Спартаку» уже будет сложно это сделать после такого поражения, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Пари НН».