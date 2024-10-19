Станкович — об игре Абены: Не позволю, чтобы кто-то извне критиковал кого-то из команды

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре защитника Минти Абены в минувшем матче чемпионата России с «Краснодаром».

Встреча 12-го тура завершилась крупным поражением «Спартака» со счетом 0:3. Абена вышел на поле в стартовом составе, но был заменен в перерыве, став виновником второго пропущенного гола.

«Абена был лучшим игроком в матче с «Ростовом». Сегодня он допустил ошибки в игре с лучшим нападающим РПЛ и сразу стал не уровня команды?» — цитирует Станковича «Чемпионат».

Специалист добавил, считает Абену большим профессионалом, отметив, что не позволит критиковать своих футболистов тому, кто не является сотрудником «Спартака».

В этом сезоне Абена провел восемь матчей во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.