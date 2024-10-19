Станкович — о крупном поражении: «Это не конец света»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о крупном домашнем поражении в игре с «Краснодаром».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:3.

— В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после, — цитирует Станковича «Чемпионат».

После третьего поражения в сезоне «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков. Отставание от лидера составляет уже 11 баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН». Игра между командами пройдет 27 октября.