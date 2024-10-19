В верхней части таблицы РПЛ произошло изменение

Три команды, которые ушли в некоторый отрыв в Премьер-лиге, уже провели свои матчи двенадцатого тура. «Краснодар» в субботу спокойно обыграл на выезде «Спартак» со счётом 3:0. «Локомотив» в параллельном матче сенсационно проиграл в гостях у «Химок» с результатом 0:2. А «Зенит» ещё днём ранее разгромил на выезде «Акрон» со счётом 5:0.

Как следствие, «Локомотив» опустился со второй позиции в турнирной таблице на третье – у команды 27 очков. «Зенит» поднялся на вторую строчку с 29 баллами. А на вершине остаётся «Краснодар», раздобывший 30 очков.

Стоит сказать, что «Краснодар» в этом чемпионате России ещё ни разу не проигрывал (девять побед и три ничьи).