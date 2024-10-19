«Спартак» впервые за 1280 дней проиграл дома в РПЛ крупно

Фанаты «Спартака» в шоке – их любимая команда не смогла оказать серьёзного сопротивления лидеру Премьер-лиги. «Краснодар» в субботу вечером на «Лукойл Арене» разгромил команду Деяна Станковича со счётом 3:0.

В прошлый раз «Спартак» проигрывал крупно домашний матч Премьер-лиги очень давно – 1280 дней назад, то есть 18 апреля 2021 года. В тот вечер «красно-белые» дома уступили «Уфе» со счётом 0:3. Главным тренером «Спартака» тогда был Доменико Тедеско.

Теперь «Спартак» будет готовиться к гостевому матчу Кубка России против махачкалинского «Динамо». Команды сыграют во вторник, 22 октября.