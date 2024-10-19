Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Даже как-то буднично «Краснодар» обыграл «Спартак» и вернул себе лидерство. Некого и отметить у москвичей: несколько рывков Барко и Рябчука, активность Угальде во втором тайме, неплохой темп Мартинса. И всё, «Спартак» даже на один гол моментов не насобирал.

«Красно-белые» абсолютно заслуженно проиграли. Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ШАМАР НИКОЛСОН – 3,5. А был ли мальчик? Шамар 45 минут провёл на поле, за это время сделав пять точных передач и свершив восемь потерь. Остроты не создавал, да и в борьбе уступал регулярно – четыре раз из пяти. Перевод Угальде на острие атаки значительно взбодрил игру, ещё раз показав, насколько плох был Шамар.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,0. Именно Литвинов начал избиение «Спартака». Неосмотрительной передачей подарил мяч Ленини, а затем сопроводил Кевина до завершающего удара. Кроме результативной ошибки отметим и «ужас» перед Кордобой. Руслан проиграл все четыре единоборства с колумбийцем.

МИЕНТИ АБЕНА – 3,0. Ну и совсем не получился матч у Абены. Как будто не ожидал Менти, что выйдет на поле. В голе Ленини тоже сплоховал, вообще никак не помешал пробить, просто стоял напротив Кевина.

А второй мяч «Краснодара» вообще сам придумал, ужасно обработав мяч около Виктора Са. К результативным ошибкам добавил боль «Спартака» против Кордобы – пять проигранных единоборств из шести у Абены за один лишь тайм. Всё очень плохо.