Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками»

Московский «Локомотив» на ближнем выезде потерпел поражение от «Химок» с разницей в два мяча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, «благодаря» кому «железнодорожники» проиграли.

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 10:18, в створ – 4:1, угловые – 3:11.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ДМИТРИЙ БАРИНОВ - 3,0. Явно ужасный матч был для «Локомотива», раз даже обычно надёжный капитан выдал такое. Баринов подарил второй гол «Химкам», на блюдечке выложив ему мяч на своей половине поля. Что за беспечность? После этого девять из десяти выигранных единоборств уже никому не нужны были.

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ - 3,0. Не смог перевернуть игру против аутсайдера, а спрос с Алексея теперь большой. Лишь пятая часть навесов Батракова прилетела куда надо (две точные подачи из десяти всего), когда это весомая часть его футбольного арсенала. Сейчас пойдёт масштабное «полоскание» Алексея в прессе.

ИЛЬЯ ЛАНТРАТОВ - 3,5. В принципе, игровые претензии можно предъявлять ко всем игрокам «Локомотива» в этом матче, и не последний вопрос должен быть задан вратарю команды. Когда Бакаев забивал второй гол в матче, Лантратов мог и не пропускать мяч между ног. Но эта ошибка хотя бы не стала решающей, в отличие от «фокусов» Лантратова в игре с «Краснодаром» 1 сентября.

Кирилл Иванцов