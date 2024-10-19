«Краснодар» стал пятой командой в истории чемпионата России, выигравшей 9 матчей подряд

«Краснодар» спокойно обыграл «Спартак» на выезде в субботу вечером. Лидер Премьер-лиги победил со счётом 3:0 и теперь поедет домой в отличном настроении.

В этом чемпионате России «Краснодар» ещё не проигрывал (девять побед и три ничьи). При этом «быки» девять побед одержали подряд – победа над «Спартаком» стала как раз девятой.

Как сообщает Opta, «Краснодар» стал только пятой командой в истории чемпионата России, которой удалось выиграть девять матчей подряд. Ранее это делали «Алания», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит».

Интересно, что рекордом «Спартака» в чемпионате России являются восемь побед подряд.