«Спартак» впервые за 14 месяцев проиграл в РПЛ на своём стадионе

«Спартак» разочаровал своих болельщиков в субботнем домашнем матче против «Краснодара». Команда Деяна Станковича потерпела поражение, причём крупное – со счётом 0:3.

Если посмотреть на домашние матчи «Спартака» в Премьер-лиге, то прошлое поражение случалось в марте 2024 года от «Факела» (0:2). Однако та игра проходила в «Лужниках». Если же брать домашние матчи «красно-белых» на «Лукойл Арене», то последнее поражение в РПЛ датировано 20 августа 2023 года. Тогда спартаковцы проиграли «Зениту» со счётом 1:3.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет против «Пари НН» на выезде.