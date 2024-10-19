«Краснодар» без проблем разгромил «Спартак» и вернул себе лидерство в РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 19 октября на стадионе «Лукойл Арена».

Главный по афише матч тура: лидирующий «Краснодар» проверял свои амбиции в Москве. Проверял он и амбиции «Спартака» на борьбу за золото, ведь поражение отбрасывало «красно-белых» уже далековато. Не допустить его вышли Барко, Угальде, Маркиньос и Николсон. За голы «Краснодара» отвечали Кордоба, Са, Батчи, Сперцян и Ленини, оформивший быстрый мяч.

Очень круто разобрался Кевин, перехвативший довольно странную передачу Литвинова. Практически от центра поля начал движение Ленини, пробежал метров двадцать, сопротивления не встретил и бильярдным ударом упаковал мяч в угол – 0:1. Очень чётко реализовал. Также чётко раскидывал оппонентов Кордоба, от которого защитники отлетали на раз.

Так Джон отодвинул Абену, прокинул к правому углу вратарской площади и пробил в дальний угол – немного не попал. А что же «Спартак»? В основном отбивался от южных атак, но не забывал и жалить в ответ. Лучший шанс упустил Рябчук, замкнувший прострел Мартинса справа. Мимо голкипера смог направить мяч Олег, но на дальней штанге уже ждал Диего Коста, сыгравший на вынос.

Показалось, что под конец тайма «Спартак» ожил. Случилось же всё наоборот. Идеальную контратаку завершил Батчи – мяч не засчитали из-за офсайда Кордобы, начавшего всё это действо. Но через пару минут Абена допустил неуклюжую обработку мяча, тут же налетел Виктор Са, совершил отбор, вывалился на Максименко и пробил в угол – 0:2. Совсем похоронить «Спартак» мог тот же Кевин Ленини, но его мощнейший удар с подбора из-под перекладины достал Максименко.

Конечно, «Спартак» во втором тайме забегал побыстрее. Была перспективная скидка от Бабича, пролетевшая у штанги, несколько рывков Угальде и Рябчука. Однако ничего опасного они не принесли, «Краснодар» же в контратаках обязан был добивать. Максименко выиграл у Кордобы дуэль один на один, сначала вроде запоздав с выходом. Тот же Кордоба простил после шикарной диагонали Батчи – замыкал с пары метров, направив мяч выше ворот.

Ну и под конец обменялись 100-процентными моментами футболисты: после передачи пяткой от Виллиана с линии вратарской Бонгонда пробил в перекладину, а после удара Кастаньо мяч прокатился по «ленточке». Но счёт всё-таки стал разгромным.

На шестой уже компенсированной минуте Кривцов сильно прострелили, а Медина срезал мяч в свои ворота - 0:3. «Быки» побеждают красиво и возвращают себе лидерство, только теперь они единолично первые.