Самошников заработал дисквалификацию на матч с «Зенитом»

«Локомотив» огорчил своих болельщиков в субботнем матче двенадцатого тура Премьер-лиги против «Химок». Команда Михаила Галактионова не смогла набрать очки, проиграв на поле соперника со счётом 0:2.

В середине второго тайма жёлтую карточку получил защитник «Локомотива» Илья Самошников. Для него это предупреждение стало четвёртым в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Таким образом, Самошников пропустит следующий матч чемпионата по причине дисквалификации.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Зенита» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 27 октября.