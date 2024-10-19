Зелимхан Бакаев приземлил «Локомотив»: «Химки» одержали в РПЛ первую победу за 9 туров

В одно время с очным матчем «Спартака» и «Краснодара» в Российской премьер-лиге проходила игра между «Химками» и «Локомотивом». Посетить оба этих матча полностью было физически невозможно. Параллельно играли два лидера по потерянным очкам, отстававшие от «Зенита» на одно очко после его вчерашней победы над «Акроном».

Фаворитом матча в Химках, естественно, смотрелся «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала слишком резвый ход, чтобы вдруг отказываться от него. Тем более соперник у «железнодорожников» был абсолютно подходящий, чтобы одержать против него пятую победу подряд в рамках чемпионата.

Сами «Химки» не побеждали в Премьер-лиге восемь туров кряду. Закономерно стали ходить слухи о скорой отставке Франка Артиги. Это логично, когда команда проваливается, не показывает результата, есть неразбериха с составом. Но по составу наверняка там могут быть вопросы не только к главному тренеру.

«Локомотив» последний матч перед паузой на сборные провёл тяжко. Хотя, казалось бы, у себя дома «Крылья Советов» обыгрывай не хочу. Но долго пришлось тогда «путейцам» биться в чужую оборону, чтобы забить единственный гол в матче. То был тревожный звоночек для Галактионова? Как показала практика, да.

В Химках с самого не начала не пошли дела у «Локомотива». Угловых гости зарабатывали немало, но это же не дворовый футбол, где энное число угловых иногда превращается в пенальти. Нет, всё-таки были какие-то шансы у москвичей, однако Воробьёв не ставил неразрешимых задач перед Кокаревым, Самошников простреливал бесполезно.

Хозяева контратаками пытались держать чужую оборону в тонусе. Тот же Мирзов пробил обводящим с левого полуфланга – в дальний угол оказалось не суждено попасть. Был ведь у «Химок» ещё летом домашний матч с «Зенитом». Тогда подмосковной команде удалось отнять очки у фаворита из Санкт-Петербурга. «Локомотив» должен был чётко осознавать это и примерять на всякий случай на себя.

После перерыва «железнодорожники» впали в яму с двумя пропущенными голами. Второй из которых был уж точно необязательным. Заболотный поборолся на левом полуфланге, а Бакаев успешно приложился примерно с линии штрафной площади в дальний угол. 1:0. А потом конкретно подвёл гостей капитан – и не только он…

Баринов отдал какой-то непонятный почти поперечный пас перед своей штрафной площадкой, и мяч перехватил Бакаев. Пред Зелимханом открылся путь к чужим воротам, и не сплоховал арендованный игрок «Зенита». Кто сплоховал, так это Лантратов, пропустивший между ног. Дубль Бакаева – и счёт 2:0.

Галактионов выпустил Севикяна, Тикнизяна и Сулейманова ещё до второго гола, Сарвели и Салтыкова – позже. А эффект был? Накаты гостей не приносили им успеха. Да о каком успехе речь – даже одного гола забить «путейцы» не сумели. Суетились, крутились, но без толку. Баринов, чувствуя ответственность, пробил из неудобной позиции в падении, но и тут не свезло – выше створа.

«Химки» сенсационно выиграли у «Локомотива» и одержали победу в рамках чемпионата России впервые за два с половиной месяца. Подмосковная команда набрала одиннадцать очков. «Железнодорожники» проиграли впервые за полтора месяца, и теперь они на одно очко позади «Зенита» при равенстве проведённых матчей в преддверии очной битвы в Северной столице.

Кирилл Иванцов