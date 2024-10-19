Пиняев – в «Спартак», Зиньковский – в «Локомотив»: предложен обмен

Поговаривают, что в зимнее трансферное окно атакующий полузащитник Антон Зиньковский покинет «Спартак». Известный агент Павел Андреев предложил руководителям «красно-белых» совершить обмен.

Как сообщает Metaratings, идея заключается в том, чтобы Зиньковский перешёл из «Спартака» в «Локомотив», а в обратном направлении отправился Сергей Пиняев. При таком обмене спартаковцы должны будут доплатить какую-то сумму «железнодорожникам».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 19-летнего Пиняева в 8 миллионов евро, а 28-летнего Зиньковского – в 3 миллиона евро.