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Пиняев – в «Спартак», Зиньковский – в «Локомотив»: предложен обмен

19 Октября 2024 • 18:12 Комментировать

Поговаривают, что в зимнее трансферное окно атакующий полузащитник Антон Зиньковский покинет «Спартак». Известный агент Павел Андреев предложил руководителям «красно-белых» совершить обмен.

Как сообщает Metaratings, идея заключается в том, чтобы Зиньковский перешёл из «Спартака» в «Локомотив», а в обратном направлении отправился Сергей Пиняев. При таком обмене спартаковцы должны будут доплатить какую-то сумму «железнодорожникам».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 19-летнего Пиняева в 8 миллионов евро, а 28-летнего Зиньковского – в 3 миллиона евро.

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Локомотив Москва Спартак Москва Павел Андреев Антон Зиньковский Сергей Пиняев трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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