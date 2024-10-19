​Малафеев: «Хорошо, что во вратарской линии «Зенита» такая конкуренция»

Бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил усилившуюся конкуренцию за должность основного вратаря в питерском клубе. Очень удачно выступает в последнее время Евгений Латышонок, надёжен и Денис Адамов, в то время как Михаил Кержаков пока что сидит на скамейке запасных. Малафеев считает, что конкуренция идёт всем на пользу.

- Очень хорошо, что во вратарской линии есть определенная конкуренция, причем не важно, кто из пары Латышонок - Адамов получает больше игрового времени в чемпионате: второй обязательно будет дышать в спину конкурента и стимулировать его, - цитирует слова Малафеева Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с «Локомотивом».