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Тренер ЦСКА Николич приехал на матч с огромным фингалом – известна причина

19 Октября 2024 • 17:52 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
1 5.20 X 3.50 2 1.80
Через 0 ч. 42 мин.

В субботу вечером в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги будут играть махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Рулевой московской команды Марко Николич приехал на матч с огромным фингалом под глазом.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Николич не участвовал в драке – в тренера просто врезался футболист ЦСКА на одной из тренировок в начале недели.

Матч между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. ЦСКА после одиннадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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