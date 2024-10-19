Бакаев быстро оформил дубль в матче «Химки» - «Локомотив»

По неожиданному для большинства болельщиков сценарию проходит второй тайм матча 12-го тура Премьер-лиги «Химки» - «Локомотив». За шесть минут хозяева поля смогли забить два гола подряд в ворота одного из лидеров чемпионата.

На 60-й минуте после обрезки Дмитрия Баринова перехватил мяч на чужой половине поля Зелимхан Бакаев, ворвался в штрафную и пробил из-под защитника точно в «домик» голкиперу.

Уже 2:0 на табло. Напомним, что первый гол также в активе Бакаева. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.