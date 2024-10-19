Файзуллаев и Мусаев – в основе ЦСКА на матч в Каспийске

В субботу вечером ЦСКА проведёт гостевой матч против махачкалинского «Динамо» в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги. Главный тренер московской команды Марко Николич решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

Стартовый свисток футболисты махачкалинского «Динамо» и ЦСКА услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА после одиннадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.