Журналист Конов: «Как же беспомощен «Спартак»

В центральном матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимает «Краснодар». После первого тайма команда Мурада Мусаева лидирует со счётом 2:0. Своими мыслями по поводу происходящего на футбольном поле поделился известный журналист Василий Конов.

«Как же беспомощен «Спартак». И как же хорош «Краснодар», - написал журналист в своём телеграм-канале K/On/Off.

Следить за вторым таймом на «Лукойл Арене» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

Добавим, что на момент начала тура «Спартак» занимал в таблице Премьер-лиги шестое место, а «Краснодар» - первое.