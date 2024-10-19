​Малафеев: «Соболев уже стал частью «Зенита»

Бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил первые успехи Александра Соболева в составе чемпионов России. До этого Соболев провёл более четырёх лет в «Спартаке», но быстро встроился в «Зенит» - в матче с «Войводиной» заработал четыре балла за результативность. Малафееву нравится это:

- Соболев - уже часть большой команды, и только от него зависит, насколько быстро он сможет показать результат, какую самоотдачу будет демонстрировать на футбольном поле. Именно это необходимо для того, чтобы окончательно завоевать сердца поклонников «Зенита», - цитирует слова Малафеева Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с «Локомотивом».