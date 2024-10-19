Фаринья ответил, покинет ли «Химки»

Защитник Эдгардо Фаринья, который выступает за «Химки», дал комментарий по поводу информации о возможной смене клубной прописки.

«Уход из «Химок»? Нет, нет. Пока не собираюсь уходить. Всё, что говорят, – просто слухи. Я остаюсь в «Химках», - цитирует Фаринью Sport24.

Эдгардо Фаринья пополнил состав «Химок» в конце июля. С тех пор защитник провёл десять официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

В субботу «Химки» проводят домашний матч двенадцатого тура Премьер-лиги против «Локомотива». Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.