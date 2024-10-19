Мостовой оценил ситуацию Зиньковского в «Спартаке»

Поговаривают, что атакующий полузащитник Антон Зиньковский может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно. Зиньковский не попал в заявку «красно-белых» на субботний матч чемпионата России против «Краснодара».

Комментарий по поводу ситуации Зиньковского дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой. По его мнению, у Зиньковского нет конфликта с главным тренером «красно-белых» Деяном Станковичем.

«Скорее всего, Антон начал искать себе команду, потому что ему нужно игровое время. Он наверняка не согласен выходить на замену на 15-20 минут. Думаю, там нет никакого конфликта, потому что Станкович – футбольный человек, не раз был в таких ситуациях», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Следить за матчем между «Спартаком» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» принял решение по Зиньковскому