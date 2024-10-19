«Краснодар» забил ещё два гола в ворота «Спартака», но засчитали один

В центральном матче 12-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Краснодар» «быки» ударно провели концовку первой 45-минутки. Жоау Батчи справа ворвался в штрафную и поразил дальний угол, но арбитр отменил гол по причине офсайда. На 45-й минуте Виктор Са доборолся до конца за мяч на половине поля соперника, Миенти Абена нерасторопно принял сферу перед штрафной, и это привело к фатальным последствиям - вышел Са на ворота соперника и уверенно прошил голкипера выстрелом в левый угол.

Уже 0:2 на табло. У гостей высокие шансы остаться на первом месте по итогам встрече, соперник идет шестым. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.