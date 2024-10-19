«Танец лошадей»: Капитан ЦСКА Акинфеев сыграет в необычной повязке

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в последнее время выходит на поле в необычных капитанских повязках. Пресс-служба московского клуба показала повязку, которую опытный футболист наденет на субботнюю игру Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо».

В пояснении говорится о том, что при создании повязки за основу была взята работа дагестанского ювелира Расула Алиханова. Работа называется «Танец лошадей».

Матч между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.