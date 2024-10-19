Тренер «Акрона» не знает о восстановлении с помощью пива

Рулевой «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос, позволяет ли он своим подопечным выпивать пиво после матчей. Поводом стали слова футболиста «Зенита» Максима Глушенкова в недавнем интервью.

«Я не могу комментировать такие вещи. Я не знаю никаких пивных возможностей для восстановления после матчей», - цитирует Тедеева «Чемпионат».

Ранее Максим Глушенков говорил о том, что после матчей выпивает несколько бутылок пива.

Напомним, что в пятницу вечером «Акрон» и «Зенит» пересекались в двенадцатом туре Премьер-лиги. Питерская команда добилась гостевой победы с крупным счётом 5:0.