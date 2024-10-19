На матч «Спартака» приехали главные боссы «Лукойла»

В субботу «Спартак» проводит домашний матч против «Краснодара» в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги. Согласно данным «РБ Спорт», на стадион приехали главные боссы «Лукойла». Ожидалось, что на матче будет присутствовать президент компании – Вагит Алекперов.

Компания «Лукойл» является владельцем «Спартака». После одиннадцати туров команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь очков.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Краснодаром» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.