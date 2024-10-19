В «Пари НН» прокомментировали ничью с «Ростовом»

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает должность генерального директора, высказался после домашней ничьей против «Ростова». Команды поделили очки в двенадцатом туре, забив по разу – 1:1.

«Ребята бились до конца. Сегодня играли против «Ростова» хорошо на протяжении всей встречи. Очень обидная упущенная победа в самом конце матча», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что игра против «Ростова» для Виктора Ганчаренко была дебютной в качестве главного тренера «Пари НН».

На текущий момент «Пари НН» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.