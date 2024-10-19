Ганчаренко: «В концовке начинаем пятиться, а на самом деле лучше всего прессинговать»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Такой неоднозначный получился матч, потому что вели в счете, но победу упустили.

- Так, как развивался матч, что мы во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что там какая-то феерия была в атаке. Но, по крайней мере, какие-то предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, и, конечно, обидно, что не удержали. Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, хотя можно было придержать мяч и выйти в атаку. То есть не хватило ситуации, когда мы могли мяч придержать в концовке игры.

- Это «Нижний» начал прижиматься, или «Ростов» давление усилил?

- Скорее мы начали прижиматься, когда центральные защитники вынуждены под давлением играть, мы начинаем пятиться, а на самом деле лучше всего прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить уже в штрафной.

- Царукян сегодня вышел, насколько я понял, играть центральным нападающим и забил гол. Насколько это в долгую? Потому что до игры казалось, что эта позиция не его.

- У нас Зе Турбо пока нет еще, поэтому мы были вынуждены искать нападающего.

- То есть это разовая история?

- Нет, по крайней мере, в предыдущем матче с ЦСКА он тоже в контрольном матче играл. Всё может быть, тем более, он забивает.