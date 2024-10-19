Названа причина отсутствия Зиньковского в заявке «Спартака»

Атакующий полузащитник Антон Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на субботний матч двенадцатого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Отсутствие 28-летнего футболиста связано со спортивными причинами.

Как сообщает «РБ Спорт», к Зиньковскому возникли вопросы по тому, как тренируется, а также по его выходам на замену, в частности, в дерби против «Динамо».

Следить за развитием событий на поле в матче между «Спартаком» и «Краснодаром» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. «Красно-белые» после одиннадцати туров занимают в турнирной таблице шестое место.

«Спартак» принял решение по Зиньковскому