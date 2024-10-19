Карпин: «Довольным не выгляжу, естественно, мы же не выиграли»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».
- 1:1, отыгрались в конце. Но довольным вы не выглядите.
- Довольным не выгляжу, естественно. Мы же не выиграли.
- Когда вы могли забивать? В самом конце уже после пенальти?
- Могли забивать, например, когда с линии ворот вынесли.
- Пять матчей уже без побед. Что нужно сделать «Ростову», чтобы наконец-то одержать и добыть три очка?
- Забить на один гол больше.
- А как это сделать?
- Это футболистам нужно сказать.
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