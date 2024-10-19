Галактионов: «Ожидаем тяжёлого матча с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Уже третья игра с «Химками» в этом сезоне. Две предыдущие закончились разгромными победами вашей команды. Чего-то подобного можно ожидать сегодня, или «Химки» уже поменялись?

- Понятно, что это разные турниры, соответственно и разные команды по составу, что и там была ротация, и у нас была ротация. Теперь это игра чемпионата, то совершенно другой посыл. Мы ожидаем очень тяжелого матча, тем более, матч после перерыва на игры сборных. У нас тоже большое количество игроков у нас отсутствовало. Мы ожидаем тяжелого матча, но в то же время нацеливаем нашу команду на поступательное движение вперед и победы.

- Монтес сегодня в запасе, он сыграл за сборную. Насколько он готов сегодня в случае чего выйти? Были ли шансы, что он с первых минут может на поле появиться?

- Мы думали об этом. Но он в среду только по Москве в 8 тура закончил свой матч со сборной США, летел больше суток и фактически вчера только легко размялся. Поэтому сегодня только третий день. У него это акклиматизация, адаптация, плюс холодная погода. Решили риски убрать, но он готовится помочь команде по ходу матча.

- Батраков, Самошников и Раков «висят» на желтых карточках. Насколько это держите в голове, учитывая важнейший матч против «Зенита»?

- Главнейший матч сегодня. Сегодня нам надо выигрывать, сегодня дают тоже за победу три очка. Все мысли команды, игроков и тренерского штаба направлены на игру в сегодняшнем матче.