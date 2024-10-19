Артига объяснил выход Джикии в основе на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Вы играли против «Локомотива», там были разгромные поражения. Готовясь к этому матчу, вы делали отсылки к тем матчам, или учитывая разные турниры и разные составы в двух турнирах, все-таки отталкивались от матчей чемпионата?

- Конечно же, проанализировали прошлые две игры, но также понимаем, что игра будет абсолютно новая сейчас. И по-другому, динамика будет другой. Объяснили ребятам, что, скорее всего, «Локомотив» ожидает такого же результата. Естественно, они все поняли для себя и будут готовиться к тому, чтобы дать достойный отпор и добиться более эффективного результата, нежели в последние разы.

- Новая пара центральных защитников у вас. Георгий Джикия выходит с первых минут. Почему именно такое сочетание в центре обороны, и насколько Георгий сегодня готов играть все 90 мнут?

- У нас все просто объясняется. Фаринья в национальной сборной получил повреждение, поэтому не участвует. А Джикия с нами тренируется один месяц и более чем готов. На пару с Филином, я думаю, они очень хорошо помогут нам сыграть этот матч. Говоря также о других игроках, в целом, будем ожидать только хорошего позитивного результата.