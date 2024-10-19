Кто из «Пари НН» стремился подарить Ганчаренко победу, а кто противился этому

«Пари НН» в дебютном матче под руководством Виктора Ганчаренко упустил дома побед над «Ростовом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило в рамках этой игры пятерых футболистов нижегородского клуба.

Статистика матча: владение мячом – 46:54, удары по воротам – 8:10, в створ – 3:3, угловые – 2:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

СТАНИСЛАВ МАГКЕЕВ – 3,5. Сделал три выноса и четыре перехвата, но в самый ответственный момент подрастерялся и ударил по ноге Мохебби около своих ворот. Итог – пенальти, с которого «Ростов» отнял у «Пари НН» два очка.

КИРИЛЛ БОЖЕНОВ – 3,0. В современном футболе от крайних защитников требуется действенная помощь при атаках, но тут не удавалось Боженову доходить до районов поля, откуда можно было бы простреливать и обострять. Поэтому был заменён в перерыве.

НИКИТА ЕРМАКОВ – 3,5. Не показал под взором Ганчаренко, почему должен стать основным игроком команды. Выиграл всего лишь одно единоборство из семи. В офсайд залез в два раза больше (как раз два раза), чем сделал ключевых передач.

ХУАН БОСЕЛЛИ – 7,0. Не сказать, что провёл выдающийся матч, но настырность не покидала его до конца матча. Активно участвовал в борьбе. Именно его фланговый пас стал предтечей гола Царукяна. Четыре раза хорошо сходил в дриблинг (из семи попыток).

ВАЛЕРИЙ ЦАРУКЯН – 7,5. Гол забил в эффектном стиле – исполнительское мастерство есть у парня. Резво вошёл в игру с замены, заработал на себе три фола. Кстати, стопроцентную точность передач показал, но выборка там была маленькая (пять пасов).

Кирилл Иванцов