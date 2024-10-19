Сёмин оценил «Спартак» Станковича

Известный тренер Юрий Сёмин оценил нынешний «Спартак», который с лета тренирует сербский специалист Деян Станкович.

«Мне интересна работа Станковича. Он хорошо начал. Но «Спартак» - это всегда борьба за первое место. Посмотрим, какое место займёт в итоге команда. Но сейчас «Спартак» неплохой. Живой», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

После одиннадцати туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место с 19 очками в активе. В субботу команда Деяна Станковича проводит матч против лидирующего «Краснодара». Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции.