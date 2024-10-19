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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Серия «Ростова» Карпина без побед в РПЛ достигла пяти матчей

19 Октября 2024 • 16:24 Комментировать
Пари НН
1:1
Ростов
окончен

В субботу «Ростов» проводил гостевой матч против «Пари НН» в двенадцатом туре Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина добилась лишь ничьей (1:1), причём ушла от поражения благодаря голу с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Как следствие, серия «Ростова» без побед в Премьер-лиге достигла уже пяти матчей. Результаты на этом отрезке были такими:

«Краснодар» - «Ростов» 2:0;

«Ростов» - «Динамо» Махачкала 0:0;

«Ростов» - «Акрон» 0:2;

«Спартак» - «Ростов» 3:0;

«Пари НН» - «Ростов» 1:1.

В следующем туре Премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Ахмат». Матч пройдёт в субботу, 26 октября.

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