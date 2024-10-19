Сёмин назвал двух лучших игроков, которых тренировал

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о лучших футболистах, которых он тренировал по ходу карьеры. Экс-рулевой «Локомотива» назвал двух игроков – Марата Измайлова и Хвичу Кварацхелию.

«Я назову двух. Измайлов и Хвича. Талантливые, яркие футболисты. Они больше всего и достигли», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В настоящий момент 23-летний Хвича Кварацхелия выступает в Италии за «Наполи». В сезоне 2024/2025 грузин провёл девять официальных матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 80 миллионов евро. В России Хвича поиграл за «Локомотив» и «Рубин».