Мусаев: «Сборники вчера отсыпались целый день»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- «Краснодар» набрал прекрасную форму в чемпионате. Хотелось бы вам, чтобы этой двухнедельной паузы не было?

- Наверное, да. Потому что Кордоба приехал, можно сказать, вчера утром. В четыре тура он был в отеле. Ленини тоже два дня назад приехал. Кастаньо вместе с Кордобой. Ребята из Армении чуть раньше приехали, но такой полноценной подготовки не совсем получилось. Но это нормально. У всех команд есть сборники, и ничего с этим не поделаешь.

- Вы перечислили сборников, они все в стартовом составе. В каком состоянии они приехали?

- Нужно время было, вчера, можно сказать, они отсыпались целый день, занимались реабилитацией, много работали с физиотерапевтами. Посмотрим в игре. Надеюсь, что будет хорошее состояние, но только матч ответит на этот вопрос.

- Вы в Москве с четверга уже. Почему такое решение было принято?

- Каждый раз мы вылетаем. Нам же ехать до аэропорта из Краснодара четыре часа, даже немного больше. Перелет удлинился. Если мы раньше летели два часа до Москвы, то сейчас - три и даже чуть больше бывает. Тяжело отходить после этого переезда, поэтому делаем предыгровую тренировку в Москве и любом другом месте, где играем на выезде.

- Вы верите, что это работает? По результатам - да, вы в Москве обыграли «Локомотив», «Динамо», а сегодня - «Спартак». Как это вообще влияет на подготовку?

- Еще до меня сложилось это. Еще при прошлом тренере они пришли к этому, вначале ездили, как раньше, за день до игры. Получалось не очень хорошо. Решили поменять, и мы тоже это все не меняем.