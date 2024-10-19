Шунин начал обучение в РФС, но не на тренера

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин начал обучение в академии Российского футбольного союза. При этом Шунин выбрал обучение не на тренера, а на футбольного менеджера.

«Сейчас у нас начал проходить обучение Антон Шунин. Он выбрал не тренерство, а пошёл к нам в направление подготовки специалистов на футбольный менеджмент, футбольным управленцем», - сказала «РБ Спорт» Ирина Баранова, которая возглавляет академию РФС.

Напомним, что Антон Шунин покинул «Динамо» по завершению 2023/2024. Московский клуб не стал предлагать опытному вратарю новый контракт как футболисту.