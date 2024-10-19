Станкович - об отсутствии Зиньковского: «Для меня так нормально»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Оцените, пожалуйста, функциональное состояние команды перед игрой после двухнедельной паузы.

- Была пауза, действительно, были матчи национальных сборных, были 10 дней интенсивной работы в эти дни, поэтому мы готовы, команда готова. Некоторые ребята приехали из своих сборных. Кто-то приехал вчера, кто-то - чуть пораньше, но в целом мы готовы. Иначе и быть не может.

- Судя по составу, «Спартак» сегодня сыграет в три центральных защитника. Почему принято такое решение?

- Потому что я верю в этих ребят, верю в этих футболистов, в этот состав, в этот матч. Это очень важная для нас игра.

- Антон Зиньковский вне заявки сегодня. Назовите, пожалуйста, причину.

- Есть другие футболисты, которые сегодня находятся в заявке. Для меня так нормально.