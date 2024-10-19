У Сёмина спросили, вернётся ли он к тренерской работе

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении к тренерской работе. 77-летний специалист не имеет клубной прописки уже более трёх лет после ухода из «Ростова».

«Есть ли планы в ближайшее время возглавить какой-то клуб? Это как актёры, которые уже закончили. Казалось бы, что уже всё, а потом они возвращаются. Так будет и у меня. Буду ли ещё тренировать? Может быть да, а может и нет», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Юрий Сёмин известен главным образом по работе в «Локомотиве». Под руководством Сёмина «железнодорожники» выиграли все свои чемпионские титулы в 2002, 2004 и 2018 годах. Сейчас «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов.

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