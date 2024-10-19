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Дебют Ганчаренко и благотворный пенальти для Карпина: «Ростов» спасся и едва не вырвал победу над «Пари НН»

19 Октября 2024 • 16:01 Комментировать (1)
Пари НН
1:1
Ростов
окончен

Виктор Ганчаренко официально дебютировал во главе команды «Пари НН» в матче РПЛ против «Ростова».

Протокол игры  
Пари НН1:1Ростов
(1:0) Царукян Валерий75'  
  90'Осипенко Максим (1:1)
Медведев НикитаКаккоев Никита 78' (Шоштарич Карич Свен ( 78') Гоцук КириллМагкеев СтаниславБоженов Кирилл 46' (Стаматов Матео ( 46') Эктов АлександрТрошечкин Александр  71'Калинский НиколайЕрмаков Никита 64' (Царукян Валерий ( 64') Боселли ХуанОжегович Огнен 64' (Тичич Лука ( 64'  85')
Запасные: Шнапцев МаксимМухин АнтонЛукьянов ВадимКарапузов ВладиславГлейзер Дан ЛеонВарганов АртёмВедерников Данила
Ханкич ХидаетЧернов Евгений  55' 82' (Комаров Иван ( 82') Сако Умар 46' (Мелёхин Виктор ( 46') Осипенко МаксимВахания Илья 81' (Сутормин Алексей ( 81') Комличенко НиколайГлебов ДанилЩетинин КириллРоналдоМохебби МохаммадБайрамян Хорен  8' 82' (Саравия Родриго ( 82')
Запасные: Одоевский ДаниилШамонин АнтонЖбанов ИльяЛангович АндрейЯтимов РустамШанталий ДаниилИгнатов ГерманКучаев Константин
19 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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Саша Илич ушёл в отставку из «Пари НН» не в самый подходящий момент. В том плане, что как раз после двух выездов в РПЛ, с которых нижегородцы привезли четыре очка. Кто-то скажет, что это даже чемпионская поступь, – кому как видится. Ганчаренко тоже как только не оценивают. Преимущественно за ним тянется негативный шлейф – «Урал» вылетел из Премьер-лиги на его багаже.

«Ростов» где-то в последний месяц принято было либо критиковать, либо оправдывать тем, что у него судьба такая. В Нижний Новгород донская команда ехала, имея лишь одно набранное очко за четыре предыдущих тура. И ноль забитых мячей на том отрезке. Кто-то говорит, что Карпин засиделся в Ростове-на-Дону… Но год назад была похожая ситуация, а потом «Ростов» отряхнулся и стал действовать лучше.

Если в первых таймах пятничных матчей Премьер-лиги забивалось по три мяча, то «Пари НН» и «Ростов» в субботу эту статистику не продлили, соответствующую эстафету не переняли. Играли особо без моментов. При таком раскладе большую роль играют стандарты? Так на семнадцатой минуте Осипенко пробил головой в перекладину после углового.

Что было у других ворот? В створ не заходило. На 25-й минуте Боселли ударил с правого полуфланга по мячу, подготовленному Ермаковым. Получилось мимо левого угла. В конце тайма хозяева подали слева со штрафного, и Гоцук из вратарской, разворачиваясь, головой пробил мимо створа. Ещё Боселли из зоны левого инсайда старался попасть в дальний угол – стремление не увенчалось успехом.

В общем-то, скука переметнулась и на второй тайм. На 53-й минуте у «Ростова» проклюнулась редкая симпатичная атака, которую Байрамян примерно с линии штрафной площади завершил не лучшим образом, – пробил выше. В целом «Ростов» блекло смотрелся в созидании. Мохебби отметился кое-как ударом после подачи со штрафного, но мимо.

А «Пари НН» всё же забил в первом матче при Ганчаренко. Боселли набросил слева, а выпущенный на замену Царукян влёт направил мяч в левый угол – Глебов не сумел заблокировать, и 1:0. Могли хозяева упрочить преимущество в счёте, однако Ханкич вытащил мяч из девятки после удара Боселли. Угловой – и Шоштарич-Карич пробил в руки вратаря.

Пришлось нижегородцам пожалеть, что оставалось 1:0. Потому что в добавленное время «Ростов» ушёл от поражения. Магкеев в своей штрафной площади попал по ноге Мохебби. Просмотрев видеоповтор, Мешков указал на точку. Осипенко с пенальти спокойно поразил правый угол, Медведев упал в другую сторону (1:1). И ещё к победе был «Ростов» ближе. Но осталась ничья. Осипенко не переиграл с близкого расстояния Медведева. Команда Карпина может радоваться первому голу за пять последних туров Премьер-лиги.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пари НН

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
19 Октября 2024 в 16:28
ай пантарез ты опяць вылез?.. А-ха-ха-ха! )))
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