Сёмин ответил, звали ли его в «Спартак»

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, получал ли он предложение от «Спартака» по ходу карьеры.

«Когда я понял, что путь в «Спартак» уже закрыт? Когда присвоили звание почётный железнодорожник два раза, я понял, что уже являюсь «локомотивцем». Звали ли в «Спартак» тренировать? Всякое было. Но я выбрал «Локомотив», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Юрий Сёмин тренировал «Локомотив» на протяжении нескольких периодов. «Железнодорожники» трижды выигрывали чемпионский титул, и всякий раз делали это как раз под руководством Сёмина. «Локо» становился чемпионом России в 2002, 2004 и 2018 годах.

В настоящий момент Юрий Сёмин находится без тренерской работы.