Сантос останется легионером в РПЛ при получении паспорта России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в обозримом будущем может получить российский паспорт. Впрочем, при таком раскладе бразилец по-прежнему будет иметь статус легионера в Российской премьер-лиге. На это указал спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», - цитирует юриста «Чемпионат».

Ранее юрист говорил о том, что Дуглас Сантос не сможет выступать за сборную России, поскольку был заигран за команду Бразилии на футбольном турнире Олимпийских игр.

Дуглас Сантос представляет «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга».