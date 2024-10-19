Погребняк предупредил «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк высказался о борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги в нынешнем сезоне. По словам Погребняка, питерцы не смогут стать чемпионами, если не будут напрягаться.

«Очевидно, что в этом сезоне конкуренция в чемпионате России возросла по сравнению с прошлым сезоном. «Зениту» уже не получится выиграть чемпионат в полноги», - цитирует Погребняка Metaratings.

Погребняк отметил, что его слова подтвердил недавний матч между «Краснодаром» и «Зенитом». В тот вечер «быки» обыграли действующего чемпиона России на своём поле со счётом 2:0.

Отметим, что «Зенит» выигрывал титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.